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Güzellik kraliçesi Nevide Çiçek, Çakallıklı Spor'un yeni başkanı oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.11.2024 13:30
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Güzellik kraliçesi tacı bulunan 23 yaşındaki Nevide Çiçek, podyumlardaki başarısını yeşil sahalara da taşımak istiyor. Çiçek, Antalya Süper Amatör Lig'de mücadele eden erkek futbol takımı Çakallıklı Spor'a da başkan seçildi. İşte detaylar...

Güzellik kraliçesi Nevide Çiçek, Çakallıklı Spor'un yeni başkanı oldu!

Okul yıllarında futbol oynamaya başlayan ve güzellik kraliçesi tacı bulunan 23 yaşındaki Nevide Çiçek, 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü’yle yeşil sahalara döndü. Aktif olarak futbol oynayan Çiçek, bir yandan da başkan seçildiği Çakallıklı Spor'un başarısı için çalışıyor.

Ortaokul yıllarında futbola başlayan Nevide Çiçek (23) güzellik kraliçesi seçilip, dizi-film oyunculuğu yapmasına rağmen futbol tutkusundan vazgeçmedi.

Futbola olan sevdasıyla küçük yaşlarda kendini yeşil sahalara atan Çiçek, futbol hayatına da Güzeltepe Doğu Gençlik ve Spor'da başladı. Bir süre profesyonel olarak futbol oynayan Nevide Çiçek, aynı zamanda da modellik ve oyunculuk yapmaya başladı.

KRALİÇE TACINI KAZANDI

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2021'de Lübnan'da katıldığı Miss Tourism Universe Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Çiçek, ilk kraliçe tacını kazandı.

2022 yılında The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nda güzellik kraliçesi seçilen Çiçek, geçen aylarda da Rusya'nın Moskova kentinde düzenlenen Miss Eurasia Güzellik Yarışması'nda 25 farklı ülkeden katılan yarışmacılar arasında 3'üncü olarak tacını giydi.

Aynı zamanda dizi ve filmlerde de oyunculuk yapan Çiçek, futbol aşkından ise kopamadı.

ERKEK FUTBOL TAKIMINA BAŞKAN SEÇİLDİ

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Podyumlardaki başarısını yeşil sahalara da taşımak isteyen Çiçek, yeni sezon için 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Kadınlar 1’inci Ligi'nde namağlup durumda 2'nci sırada bulunan takımının başarısı için ter döken Çiçek, yakın zamanda ise Antalya Süper Amatör Lig'de mücadele eden erkek futbol takımı Çakallıklı Spor'a da başkan seçildi. Ligdeki tek kadın başkan olan Çiçek, kendi antrenmanlarından arta kalan zamanlarda başkanlığını yaptığı takımın antrenmanlarını da yakından takip ediyor.

KADIN ANTRENÖRLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

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En genç kadın başkanlardan birisi olan Çiçek, takip ettiği antrenmanlarda da takımı hakkında hocalardan bilgi alıyor. Çiçek, takımda bir de kadın antrenörle çalışmak istiyor. Takip ettiği antrenmanlarda oyuncularla bire bir iletişim kuran Çiçek, takımına güveniyor.

"FUTBOLA AŞIĞIM"

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Futbola olan tutkusunun çocukluktan itibaren başladığını söyleyen Çiçek, "Ortaokul yıllarında futbol oynamaya başladım. Ondan itibaren kendimi geliştirdim ve son olarak Antalya'ya transfer oldum. Şimdiyse önüme çok güzel bir proje geldi ve bunu da değerlendirmek istedim. Takımımızı çok güzel yerlere getirip önümüzdeki sezona da çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Futbolu çok seviyorum, adeta aşığım. Kadınların da futbolun içerisinde yer aldığını göstermek istiyorum. Bu sefer de erkek futboluna el attım." dedi.

"FUTBOLA AŞIK BİR İNSANIM"

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Kadınların da futbolda yönetici olarak başarılı olabileceğini göstermek istediğini belirten Çiçek, "Güzel şeyler yapacağız. Burada olduğum için çok mutluyum. Maçlara ve idmanlara katılmaya çalışıyorum. Gelemediğimde de uzaktan takip ediyorum. Takımımız da bayağı güçlü ve hırslı. Güzel yerlere geleceğiz. Yeni sezonda takımımızı en iyi yerlere getirmek istiyoruz. Takımımız çok güçlü ve hocalarımız çok iyi. Futbola olan aşkımı bu sezonda göstereceğim. Futbola aşık bir insanım. Kendi maçlarım olduğunda hocalarımıza, takımımıza güveniyorum. Kadın bir hoca da getirmek istiyorum." diye konuştu.

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