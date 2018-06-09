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Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp şantajdan tutuklandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2018 07:54 | Son Güncelleme

Türkiye’yi temsil ettiği yarışmada kraliçe seçilen Sibel Demiralp, iş adamlarına şantaj yapan bir çeteye üye olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güzellik kraliçesi Sibel Demiralp şantajdan tutuklandı!

The Queen of Eurasia güzellik yarışmasını kazanan ilk Türk olan Sibel Demiralp, işadamlarına tuzak kuran bir çete soruşturması kapsamında tutuklandı. Çete üyesi olmakla suçlanan Demiralp, hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Sibel Demiralp, gözyaşları içinde kendini savundu ve pişman olduğunu söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre ünlü manken, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine geri gönderildi. Dava, ileri bir tarihe ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Demiralp şantaj

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