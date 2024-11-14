Güzellik sırrı bakın neymiş! Aybüke Pusat reçeteyi verdi

Medcezir, O Hayat Benim, Söz, Şahin Tepesi, Her Yerde Sen, Sıfırıncı Gün ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede boy gösteren Aybüke Pusat başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

2014 Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Aybüke Pusat yüzü olduğu markanın lansmanında güzellik sırrını verdi.

GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLADI

Pusat; "Bol su içiyorum. Doğal şeyler tüketiyorum. Yiyorum, içiyorum ve yüzüme sürüyorum. Pozitif kalıyorum. Güzel uyuyorum, iyi yemek yiyorum" dedi.

Günlük bakım rutinlerinden de bahseden Aybüke Pusat, "Suyumu ve nemlendiricimi yanımda taşıyorum. Her gün yüzüme masaj yaparım" diye konuştu.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

25 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etti.

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncülük elde etti. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde "Elif" karakteriyle televizyon kariyerine başladı.