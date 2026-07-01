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Demi Moore'un Landman dizisindeki bölüm başı ücreti olay: 740 bin ila 770 bin dolar arasında...

Landman dizisinin 3. sezonu öncesi Demi Moore'un maaşına dev zam yapıldığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun bölüm başına 740 bin ila 770 bin dolar kazanacağı ve bu rakamla başrol Billy Bob Thornton'la aynı ücrete ulaşacağı öne sürüldü.

Demi Moore'un Landman dizisindeki bölüm başı ücreti olay: 740 bin ila 770 bin dolar arasında...

Taylor Sheridan imzalı Landman dizisinin üçüncü sezonu öncesinde Demi Moore'un maaşına büyük zam aldığı öne sürüldü.

63 yaşındaki Moore'un, dizi için standart dışı olarak yalnızca iki yıllık bir sözleşme imzaladığı ve bu sayede üçüncü sezon öncesinde maaşını yeniden pazarlık edebildiği belirtildi.

Demi Moore un Landman dizisindeki bölüm başı ücreti olay: 740 bin ila 770 bin dolar arasında... 1

Sektör yayınlarından Deadline'ın haberine göre oyuncu, yeni anlaşmayla bölüm başına 740 bin ila 770 bin dolar arasında ücret alacak.

Bu rakamın, başrol oyuncusu Billy Bob Thornton'ın kazancıyla aynı seviyeye ulaştığı ifade edildi. Thornton'ın ise üç yıllık sözleşmesi bulunduğu için maaşını ancak dördüncü sezon onayı verilmesi halinde yeniden görüşebileceği iddia edildi.

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Demi Moore
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