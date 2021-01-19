Gwyneth Paltrow'un vajina kokulu mumu yangına neden oldu

Gwyneth Paltrow'un vajina kokulu mumunun yangına neden olduğunu söyleyen İngiliz bir kadının oturma odası artık benzersiz bir kokuya sahip.

Kuzey Londra'da ikamet eden Jody Thompson adlı kadın internette gerçekleşen bir çekilişle Gwyneth Paltrow'un vajina kokulu mumundan kazandı.

Kokusunun neye benzediğini merak ettiği için eve gider gitmez mumu yaktı. Mum kavanozu patlayınca ne yapacağını şaşırdı. Yaptığı açıklamada; kavanozun bir anda patladığını ve etrafa alev parçaları saçtığını söyledi. Sevgilisiyle birlikte yangını söndüren talihsiz kadın, ünlü oyuncuya dava açıp açmayacağı sorularını yanıtsız bıraktı.

DEODORANTI DA ÇIKTI!

48 yaşındaki oyuncu Gwyneth Paltrow, geçen yıl herkesi şaşırtarak vajina kokulu mumun satışlarına başladı. İngiltere’de 57 sterline satılan mumdan sonra yakın zamanda roll-on deodorantını piyasaya sürdü.



