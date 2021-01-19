Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gwyneth Paltrow'un vajina kokulu mumu yangına neden oldu

Gwyneth Paltrow'un vajina kokulu mumu yangına neden oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 19.01.2021 07:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gwyneth Paltrow'un vajina kokulu mumu yangına neden oldu

Geçtiğimiz yıl çıkardığı vajina kokulu mum ile herkesi çok şaşırtan Gwyneth Paltrow’un başı belaya girdi gibi görünüyor. İngiltere’de yaşayan bir kadın mumun patlayarak evde yangın çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Gwyneth Paltrow'un vajina kokulu mumunun yangına neden olduğunu söyleyen İngiliz bir kadının oturma odası artık benzersiz bir kokuya sahip.

Kuzey Londra'da ikamet eden Jody Thompson adlı kadın internette gerçekleşen bir çekilişle Gwyneth Paltrow'un vajina kokulu mumundan kazandı.

Kokusunun neye benzediğini merak ettiği için eve gider gitmez mumu yaktı. Mum kavanozu patlayınca ne yapacağını şaşırdı. Yaptığı açıklamada; kavanozun bir anda patladığını ve etrafa alev parçaları saçtığını söyledi. Sevgilisiyle birlikte yangını söndüren talihsiz kadın, ünlü oyuncuya dava açıp açmayacağı sorularını yanıtsız bıraktı.

NINTCHDBPICT000630586998-1

DEODORANTI DA ÇIKTI!

48 yaşındaki oyuncu Gwyneth Paltrow, geçen yıl herkesi şaşırtarak vajina kokulu mumun satışlarına başladı. İngiltere’de 57 sterline satılan mumdan sonra yakın zamanda roll-on deodorantını piyasaya sürdü.

Aksiyon filmleri yasta: Liam Neeson bırakacağını açıkladıAksiyon filmleri yasta: Bırakacağını açıkladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Bilgisayarına hüzünlü veda etti! Sosyal medya harekete geçtiBilgisayarına hüzünlü veda etti! Sosyal medya harekete geçti
Tarih kokan bir Osmanlı köyü: CumalıkızıkTarih kokan bir Osmanlı köyü: Cumalıkızık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

+18 filmin başrolü oldu! İlk kare nefes kesti

Engeller ortadan kalktı! Maske zorunluluğu hayatını değiştirdi

Engeller ortadan kalktı! Maske zorunluluğu hayatını değiştirdi

Duşta işemek cinsel hayata katkı sağlayabilir mi?

Duşta işemek cinsel hayata katkı sağlayabilir mi?

16 yıl geçti! Grup Hepsi tartışmasının perde arkası

16 yıl geçti! Grup Hepsi tartışmasının perde arkası

İlginizi Çekebilir

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Dönüşü muhteşem olacak

Dönüşü muhteşem olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Telegram’ın kurucusu sosyal medyayı salladı

Telegram’ın kurucusu sosyal medyayı salladı

Bu halinden eser kalmadı

Bu halinden eser kalmadı

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Diğer Haberler

Zekanızı sınayacak zor bir bilmece! Cevabı ne kadar sürede bulabildiniz?

Ustalık gerektiren bilmece! Ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Bir dönemin genç kızlarının idolü haline gelen Grup Hepsi üyelerinin aralarındaki gerginliğin nedeni!

16 yıl geçti! Grup Hepsi tartışmasının perde arkası

2.5 yıl para biriktirip aldığı bilgisayarı iade etmek zorunda kalan gencin vedası sosyal medyayı salladı!

Bilgisayarına hüzünlü veda etti! Sosyal medya harekete geçti

Tarihin en ünlü 10 seri katili!

Tarihin en ünlü seri katilleri!

Utanılacak bir şey yok... İnsanların yüzde 75'i duşta işiyor! Peki cinsel hayata nasıl katkı sağlıyor? (Videolu anlatım)

Duşta işemek cinsel hayata katkı sağlayabilir mi?

Fransız sanatçı Thomas Romain oğullarının karalamalarını anime karakterine dönüştürdü

Oğullarının karalamalarını anime karakteri yaptı! Sonuç şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.