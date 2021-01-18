Aksiyon filmleri yasta: Liam Neeson bırakacağını açıkladı

Liam Neeson, 68 yaşında olmasına rağmen çektiği aksiyon yapımlarıyla genç meslektaşlarına taş çıkarıyordu. Liam Neeson, hali hazırda yapımı süren, yakında çıkacak projeler bittikten sonra aksiyon türünden emekli olacağını duyurdu.

ET'ye konuşan aktör, çok özel yeteneklerini bırakmaya hazır olup olmadığı sorusuna şöyle cevap verdi:

"Oh, evet. Bence hazırım. 68 buçuk yaşına geldim. Umarım, Kovid izin verirse bu sene yapacağım birkaç tane daha var, henüz geliştirme sürecinde birkaç tane daha var. Ardından muhtemelen bu gelecek, öyle düşünüyorum."

LİAM NEESON'IN YENİ FİLMLERİ YOLDA

Liam Neeson'ın kartel filmi The Marksman bu ay çıktı. Oyuncu ayrıca, mahsur kalmış madencilerin hayatını kurtarmak için donmuş okyanus üzerinde imkânsız bir kurtarma görevine çıkan buzlu yol sürücüsünü canlandırdığı aksiyon-gerilim filmi The Ice Road'un çekimlerine devam ediyor.

Aktör bunun ardından, tehlikeli bir suç örgütünün işini tamamlamayı reddedince hedef haline gelen bir kiralık katile odaklanan Memory'de başrol oynayacak.

Daha sonra politik gerilim filmi Charlie Johnson in the Flames ve özel bir dedektifi konu alan Marlowe'da rol alması planlanıyor.