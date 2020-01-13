Gwyneth Paltrow vajina kokusuyla mum çıkardı

ABD'li aktrist Gwyneth Paltrow 'yok artık' denilen bir girişime imza attı. Güzel oyuncu kendi çıkardığı doğal sağlık ürünleri markası Goop'ta, kendi vajinasının kokusunu taşıdığını iddia ettiği bir mum satışa sundu. Ambalajında "Vajinam gibi kokuyor" ifadelerinin yer aldığı mum, 75 dolara (439 TL) satıldı ve birkaç gün içinde tükendi.

Goop'un internet sitesine yer alan bilgilere göre 'baştan çıkarıcı etkisi bulunan' mumun kokusu ıtır, bergamot, sedir ağacının bir karışımı... Ayrıca yakıldığı ortamda özel bir sıcaklık yarattığı belirtiliyor.

Geçmişte vajina içine sokularak cinsel sağlığa iyi geldiğini iddia ettiği yeşim yumurtası sattığı için eleştirilen markanın vajina kokulu mumunun gerçek bir vajina gibi kokmadığı, sadece şakayla başlayan bir fikrin ürünü olduğu belirtiliyor.



