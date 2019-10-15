SPOR

Gylfi Sigurdsson: Türkiye'nin Paris'te aldığı puan hayallerimize darbe vurdu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri'ndeki rakiplerimizden İzlanda'da teknik direktör Erik Hamren ve takımın yıldız ismi Gylfi Sigurdsson, Andorra maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Hamren, 'Türkiye çok şanslı bir takım' derken, Sigurdsson ise acı bir itirafta bulunarak "Türkiye'nin Paris'te aldığı puan hayallerimize darbe vurdu. Bu skor bizi çok üzdü" ifadelerini kullandı.

Gylfi Sigurdsson: Türkiye'nin Paris'te aldığı puan hayallerimize darbe vurdu

İzlanda'da 2-0'lık Andorra galibiyetinin ardından gündem Türkiye'nin Fransa'dan aldığı beraberlikti...

İzlanda teknik direktörü Erik Hamren, 1-1 biten maçla ilgili olarak, "Türkiye'nin maçı beni çok şaşırttı. Oyuncularımın vücut hallerinden de anladığım kadarıyla onlar da şaşırmış. İşimizin çok zor olacağını biliyorlar. Türkiye çok şanslı bir takım. Andorra ve Arnavutluk karşısında son dakika golüyle galip geldiler. Fransa'ya karşı da son dakikalarda puan aldılar. Türkiye'ye finale gitmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

SIGURDSSON: HAYALLERİMİZE DARBE VURDU
Yıldız oyuncu Gylfi Sigurdsson ise "Andorra'yı yendik ama Fransa'dan gelen haber bize çok acı verdi. Türkiye'nin Paris'te aldığı puan hayallerimize darbe vurdu. Fransa'nın sahasında kazanacağını düşünüyorduk ama bu skor bizi çok üzdü. Maçtan sonra sinirlerimiz alt üst oldu. Kimse bunu beklemiyordu" diye konuştu.

A Milli Takımımız, İzlanda ile 14 Kasım'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İzlanda maçında alacağımız 1 puan, EURO 2020'ye gitmemiz için yeterli olacak.

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
Bild'den gol sevincimiz için skandal ifade!Bild'den gol sevincimiz için skandal ifade!
Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözlerŞenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gylfi Sigurdsson erik hamren izlanda EURO 2020 Elemeleri

En Çok Okunan Haberler

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti

Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti

Bild'den gol sevincimiz için skandal ifade!

Bild'den gol sevincimiz için skandal ifade!

Deschamps o isme hayran kaldı

Deschamps o isme hayran kaldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 9 yorum
biz o günleri çok yaşadık artık yeni nesil yeni yüzlerle daha güzel günlere inşallah
biz bitti demeden bitmez kardeş
çakallık yapıp fırça tiyatrosu motivasyonu bozdu ilk maçta Türkiyenin yenilmesi şaşırtıcıydı. ama sanma ki ikinci maçta aynı olur skor şöyle bir durum olur şaşırmayın Türkiyede ki maçta fark yemezse izlanda o zaman şaşırtcı olur.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
UEFA, A Milli Takım'ın 'asker selamı' için soruşturma başlattı

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

Gylfi Sigurdsson: Türkiye'nin Paris'te aldığı puan hayallerimize darbe vurdu

İzlanda'dan acı itiraf! ''Hayallerimize darbe vurdu''

Bild'den skandal ifade: Türkler, Suriye saldırısını selamladı

Bild'den gol sevincimiz için skandal ifade!

Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Didier Deschamps'tan Mert Günok ve taraftarlara övgü

Deschamps o isme hayran kaldı

Şenol Güneş: Bunları Trump ve Macron'a sormanız gerek

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.