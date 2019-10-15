Gylfi Sigurdsson: Türkiye'nin Paris'te aldığı puan hayallerimize darbe vurdu

İzlanda'da 2-0'lık Andorra galibiyetinin ardından gündem Türkiye'nin Fransa'dan aldığı beraberlikti...

İzlanda teknik direktörü Erik Hamren, 1-1 biten maçla ilgili olarak, "Türkiye'nin maçı beni çok şaşırttı. Oyuncularımın vücut hallerinden de anladığım kadarıyla onlar da şaşırmış. İşimizin çok zor olacağını biliyorlar. Türkiye çok şanslı bir takım. Andorra ve Arnavutluk karşısında son dakika golüyle galip geldiler. Fransa'ya karşı da son dakikalarda puan aldılar. Türkiye'ye finale gitmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

SIGURDSSON: HAYALLERİMİZE DARBE VURDU

Yıldız oyuncu Gylfi Sigurdsson ise "Andorra'yı yendik ama Fransa'dan gelen haber bize çok acı verdi. Türkiye'nin Paris'te aldığı puan hayallerimize darbe vurdu. Fransa'nın sahasında kazanacağını düşünüyorduk ama bu skor bizi çok üzdü. Maçtan sonra sinirlerimiz alt üst oldu. Kimse bunu beklemiyordu" diye konuştu.

A Milli Takımımız, İzlanda ile 14 Kasım'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İzlanda maçında alacağımız 1 puan, EURO 2020'ye gitmemiz için yeterli olacak.

