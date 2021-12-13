GZT Giresunspor-Altay maçı bilet fiyatlarında indirime gidildi

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında, GZT Giresunspor ile Altay arasında 17 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatlarında indirime gidildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın son haftalarda aldığı iyi sonuç ve futbolun devam etmesinde en büyük pay sahibi taraftarların, 17 Aralık Cuma günü oynanacak Altay maçına beklendiği belirtildi.

Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunun kararıyla bilet fiyatlarında ''büyük bir indirime gidildiği'' aktarılan açıklamada, 25 lira olan kale arkası bilet fiyatının 10, 75 lira olan maraton tribünü bilet fiyatının 20 liraya indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "İndirimden doğacak tüm farkı, Başkanımız Hakan Karaahmet ve yönetim kurulumuz karşılayacaktır. Bu vesileyle büyük Giresunspor taraftarlarını, evimiz Çotanak Spor Kompleksi'ne, 90 dakika boyunca takımına destek olmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

