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GZT Giresunspor-Altay maçının ardından

18.12.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "3-0'dan sonra biraz da skoru korumanın etkisiyle son zamanlarda biraz baskı yedik" -Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: "Biz lige bir hedef koymuştuk. Bu hedef bizim için bugün de yarın için de geçerli. Bu takım, bu ligi minimum 50 puan civarında bitirir"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Altay'ı 3-1 mağlup eden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, ligdeki çıkışlarını Altay maçında da sürdürdüklerini belirterek, maça iyi başladıklarını, ilk yarıdaki futboldan memnunum olduğunu söyledi. Keleş," Pozisyonlarımız da var. Skoru da elde ettik. 3-0'dan sonra biraz da skoru korumanın etkisiyle son zamanlarda biraz baskı yedik yine." dedi.

Ligde 22 puan topladıklarını ve kalan 2 haftada da iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini ifade eden Keleş,"İlk yarıda toplayabildiğimiz kadar puanlar toplamaya çalışacağız. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle bu ligde kalıcı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Flavio ve Zeki Yavru'nun bugün kadroda bulunmamasına rağmen yerlerine oynayan futbolcularının performanslarından memnun olduğunu dile getiren Keleş, iyi takım olma yolunda devam ettiklerine dikkat çekti.

Keleş, kulüp başkanı ve yönetim kurulu ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sıfırdan kurulan bir takımız. Bunun zorlukları var ama aştık. Faturanın bende olmadığını yönetim kurulumuz karar verdiler. Öyle devam ettik. Zaten ben şampiyon yaptığım bir takıma zarar verecek görüşte bir insan değilim. İşlerin kötü gittiğini düşünseydim, kötü gidiyordu ama hep oyuna odaklıydık. Bir karar aldık ama ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyoruz."

- Altay cephesi

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise bu sezonki hedeflerinin minimum 50 puan olduğuna ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz lige bir hedef koymuştuk. Bu hedef bizim için bugün de yarın için de geçerli. Bu takım, bu ligi minimum 50 puan civarında bitirir. Son 2 maçımızın sonucu ne olursa olsun hiç problem değil. Bu takıma ve bu camiaya güvenim, başta kendime olan güvenimle beraber devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"

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