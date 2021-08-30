GZT Giresunspor-Trabzonspor maçının ardından

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Milli ara iyi gelecek, inşallah toparlayacağız, taraftarımızı da üzüyoruz biliyorum ama yeni bir takım olmanın da dezavantajlarını çekiyoruz." dedi.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige iyi başlayamadıklarını belirterek, çok hazır olmadıklarını ve eksiklerinin olduğunu söyledi.

Ligde kaybettikleri iki maçı bu maçla telafi etmek istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini ifade eden Keleş, "Rakibimizi de göz önüne alırsak ligin ofansif olarak en iyi takımlarından bir tanesi, ama defansif olarak zaaflarını biliyorduk, istatistiklere baktığımda başa baş bir oyun gibi bize de gelebilirdi ama duran toptan yediğimiz bir gol bizi biraz oyun konsantrasyonumuzu bozdu." diye konuştu.

Bugün sahaya çıkan ilk 11'in uyum probleminin olduğunun altını çizen Keleş, "Günden güne de iyiye giden bir oyunumuz var diye düşünüyorum. Milli ara iyi gelecek, inşallah toparlayacağız, taraftarımızı da üzüyoruz biliyorum ama yeni bir takım olmanın da dezavantajlarını çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, ofansif olarak eksikliklerinin olduğunu dile getirerek, "Defansif olarak bazı şeyleri oturttuk ofansif olarak eksiğimiz bir on numara, bir kenar oyuncumuz. Pozisyonlara giriyoruz ama son vuruşlarda sıkıntı çektik, çalışmamız gerekiyor, birlikte çalışma şansı bulamadık, milli ara iyi gelecek toparlayacağız." ifadelerini kullandı.

Transferin sona ermediğini aktaran Keleş, bir on numara ve bir kenar oyuncusu transferi yapmak istediklerini kaydetti.

Keleş, bir gazetecinin sol bek oyuncusu Hüsamettin Tut'un durumuyla ilgili sorusuna, "Sözleşmeli oyuncumuz devam ediyor, iki tane kenar oyuncusu aldık, kriterler var tabi ki Erolcan Akdağ'ı kadroya alamadık, bir sürü kriterler var onlara takılıyorlar, sayılar tutması gerekiyor, genç oyuncuları kadroya almak zorunda kalıyoruz." cevabını verdi.

İyi bir kadro kurduklarını düşündüğünü aktaran Keleş, "Geçen sene de böyle bir kötü kadro başarılı olamayacak denildi ama sonunda belirli bir periyodu yakaladık, uyumu yakaladık, inansınlar bize güvensinler, doğru işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Giresunspor'u iyi yerlere getireceğiz." şeklinde konuştu.

