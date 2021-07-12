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GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

12.07.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışan yeşil-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.

Akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra güçlendirme, pas ve taktik çalıştı.

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