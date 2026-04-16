Haaland bile kayıtsız kalamadı! Şahsi hesabından Arda Güler'i paylaştı

Arda Güler, Real Madrid formasıyla Bayern Münih karşısında sergilediği performansla futbol dünyasının gündemine oturdu. Attığı iki şık golün yanı sıra sahadaki etkili oyunu, genç yıldızı gecenin en çok konuşulan ismi haline getirdi.

HERKES ONU KONUŞTU

Karşılaşma boyunca özgüveni ve yaratıcılığıyla dikkat çeken Arda Güler, özellikle kaleyi zorlayan vuruşlarıyla rakip savunmayı çaresiz bıraktı. Tecrübesiyle öne çıkan Manuel Neuer karşısında sergilediği cesur oyun, genç futbolcunun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

HAALAND BİLE PAYLAŞTI

Arda’nın performansı sadece sahada değil, sosyal medyada da yankı buldu. Erling Haaland, Snapchat hesabından yaptığı paylaşımla genç yıldızın performansına kayıtsız kalmadı. Norveçli golcü, Arda Güler’in fotoğrafını paylaşarak "Bu an için doğmak..." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE OYNARLAR MI?"

Manchester City forması giyen Haaland’ın bu paylaşımı, transfer söylentilerini de yeniden alevlendirdi. Adı zaman zaman Real Madrid ile anılan yıldız oyuncunun bu hareketi sonrası futbolseverler, iki ismin gelecekte aynı takımda buluşup buluşmayacağını tartışmaya başladı.