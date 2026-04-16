Haaland bile kayıtsız kalamadı! Şahsi hesabından Arda Güler'i paylaştı

Arda Güler’in Bayern Münih karşısındaki etkileyici performansı ve golleri dünya gündemine otururken, Haaland’ın paylaşımı dikkatleri iyice üzerine çekti. İşte detaylar...

Haaland bile kayıtsız kalamadı! Şahsi hesabından Arda Güler'i paylaştı
Cevdet Berker İşleyen
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Arda Güler, Real Madrid formasıyla Bayern Münih karşısında sergilediği performansla futbol dünyasının gündemine oturdu. Attığı iki şık golün yanı sıra sahadaki etkili oyunu, genç yıldızı gecenin en çok konuşulan ismi haline getirdi.

HERKES ONU KONUŞTU

Karşılaşma boyunca özgüveni ve yaratıcılığıyla dikkat çeken Arda Güler, özellikle kaleyi zorlayan vuruşlarıyla rakip savunmayı çaresiz bıraktı. Tecrübesiyle öne çıkan Manuel Neuer karşısında sergilediği cesur oyun, genç futbolcunun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Haaland bile kayıtsız kalamadı! Şahsi hesabından Arda Güler i paylaştı 1

HAALAND BİLE PAYLAŞTI

Arda’nın performansı sadece sahada değil, sosyal medyada da yankı buldu. Erling Haaland, Snapchat hesabından yaptığı paylaşımla genç yıldızın performansına kayıtsız kalmadı. Norveçli golcü, Arda Güler’in fotoğrafını paylaşarak "Bu an için doğmak..." ifadelerini kullandı.

Haaland bile kayıtsız kalamadı! Şahsi hesabından Arda Güler i paylaştı 2

"BİRLİKTE OYNARLAR MI?"

Haaland bile kayıtsız kalamadı! Şahsi hesabından Arda Güler i paylaştı 3

Manchester City forması giyen Haaland’ın bu paylaşımı, transfer söylentilerini de yeniden alevlendirdi. Adı zaman zaman Real Madrid ile anılan yıldız oyuncunun bu hareketi sonrası futbolseverler, iki ismin gelecekte aynı takımda buluşup buluşmayacağını tartışmaya başladı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
