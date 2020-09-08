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Haaland'dan flaş Sörloth açıklaması: Sörloth ile birlikte çok iyiyiz

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.09.2020 08:08 | Son Güncelleme

Norveç'in Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup ettiği maçın ardından Sörloth ve Haaland manşetleri süsledi.

Haaland'dan flaş Sörloth açıklaması: Sörloth ile birlikte çok iyiyiz

Norveç'in Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup ettiği maçın ardından, Kuzey ülkesinin manşetlerini 2 gol ve 1 asistle oynayan Trabzonspor'un gol kralı Alexander Sörloth ile 2 golle oynayan Dortmund'un yıldızı Erling Braut Haaland süsledi.

Alexander Sörloth, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyi maçta gördünüz. Çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Sahada Haaland ile çok iyi anlaştık. Birbirimize benziyoruz ve nerede top isteyeceğimizi biliyoruz. İkinci gole bakın. Erling, dönüp bakmadı bile çünkü nerede olduğumu biliyordu. Haaland gibi bir partnerim olduğu için şanslıyım." ifadelerini kullandı.

"Avusturya maçından sonra tamamen farklı oynamaya karar verdik." diyen Sörloth, "Özgüvenli oynadık ve bundan sonra da bu şekilde devam etmeliyiz. Yanan bu ateşi söndürmemeliyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

HAALAND: "SÖRLOTH İLE BİRLİKTE ÇOK İYİYİZ"

Erling Haaland ise Sörloth ile oluşturduğu forvet ikilisi hakkında görüşü sorulduğunda, "Sörloth ile birlikte çok iyi ikili olduğumuzu düşünüyorum. İkimiz de yanyana oynamaktan keyif aldık. Çok güzel bir maç oldu." yorumunu yaptı.

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