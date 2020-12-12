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Haaland'dan flaş transfer itirafı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.12.2020 23:15 | Son Güncelleme

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı olan Haaland, transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haaland'dan flaş transfer itirafı

Dortmund'un genç süper yıldızı Erling Haaland, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki Norveçli, Dortmund'a imza atmadan önce Juventus'la transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

"ÇOK ETKİLENMİŞTİM"

Golden Boy adayı açıklamasında; "Juventus'la görüşmüştük. Stadyumda Juventus-Inter maçını izlemiştik. Harika bir deneyimdi ve gerçekten atmosferden çok etkilenmiştim." dedi.

Haaland, bir süredir takımdan uzak kaldı. Sakatlığı bulunan oyuncunun yokluğunda sorun yaşayan Borussia Dortmund, son olarak Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu.

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