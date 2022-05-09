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Haaland, dünya devini uçurmaya gidiyor! Rakipler yandı...

09.05.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferi en çok merak edilen oyuncular arasında yer alan Erling Haaland'ın yeni adresi belli oldu. Manchester City bu transfer sona geldi. İngiliz devi, Norveçli golcünün serbest kalma maddesini ödeyip transferi açıklayacak.

Haaland, dünya devini uçurmaya gidiyor! Rakipler yandı...
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk için gün sayan Manchester City gelecek sezon ileri uçta takımın golcüsü olacak oyuncusunu buldu. City, Borussia Dortmund’un 21 yaşındaki forveti Erling Haaland ile anlaşmaya vardı.

The Athletic’ten David Ornstein’ın haberine göre, Dortmund’dan ayrılmak istediğini kulübüne ileten Haaland ardından dev kulüplerin kıskancına girdi. Fiziği, hızı ve son vuruşlarıyla genç yaşına rağmen sahadaki duruşuyla ileride birçok rekor kıracağı öngörülen Norveçli için 75 Milyon Euro ödenecek.

Manchester City, Dortmund’dan izin alıp görüştüğü oyuncuyla geniş bir sözleşmede uzun süren süreçte anlaştı. Haaland, yeni kulübünden haftada 600 bin Euro ücret alacak.

BABASININ TAKIMINA GİDİYOR

hal

Eski Nottingham Forest, Leeds United ve Manchester City orta saha oyuncusu Alf-Inge Haaland’ın oğlu olan Haaland, kariyerine Norveç’te Bryne ve Molde’de başladı. ardından Ocak 2020’de Dortmund’a katılmadan önce Avusturya ekibi Red Bull Salzburg ile bir yıl geçirdi.

Dortmund’da 88 maçta 85 gol atan Haaland, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibilerin devlerine ilgisine rağmen doğduğu topraklarda babasının formasını giydiği Premier Lig şampiyonu Manchester City’yi seçti.


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