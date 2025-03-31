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  4. Haaland'ın kariyerine başladığı Norveç'in Bryne Kulübü, maçın oyuncusuna yumurta hediye etti

Haaland'ın kariyerine başladığı Norveç'in Bryne Kulübü, maçın oyuncusuna yumurta hediye etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.03.2025 20:03
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Norveçli yıldız golcü Erling Haaland'ın kariyerine başladığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt'e 1-0 yenildikleri maçın oyuncusuna 4 koli yumurta hediye etti. İşte detaylar...

Haaland'ın kariyerine başladığı Norveç'in Bryne Kulübü, maçın oyuncusuna yumurta hediye etti

Norveç liginde dün oynanan maçta Bodo/Glimt'e 1-0 yenilen Bryne'de kaleci Jan de Boer, bir penaltı kurtarışı ve karşılaşmadaki iyi performansı sayesinde maçın oyuncusu seçildi ve kulübü tarafından 4 koli yumurta ile ödüllendirildi.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

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Yumurta ödülü tercihi, kulübün yerel tarım ve hayvancılık ile olan bağlarından kaynaklanıyor.

VIP KOLTUK: TRAKTÖR KEPÇESİ

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Taraftarlar, kulübün çiftçilikle olan bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.

Kulüp, gelecek hafta maçın oyuncusunu bu sefer yerel süt ile ödüllendirecek.

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