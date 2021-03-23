SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Haaland: Messi ve Ronaldo seviyesi için çok çalışıyorum

Haaland: Messi ve Ronaldo seviyesi için çok çalışıyorum

23.03.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erling Haaland, sadece çalışmaya odaklandığını belirterek Messi ve Ronaldo seviyesine yükselmek için öğrenmesi gereken çok şey olduğunu belirtti.

Haaland: Messi ve Ronaldo seviyesi için çok çalışıyorum

Dortmundlu Erling Haaland, kendisini geliştirmek için çok çalıştığını belirterek Messi ve Ronaldo seviyesine gelmeye çaba sarf ettiğini söyledi.

20 yaşındaki Norveçli forvet Dagbladet'e yaptığı açıklamada, "Futbolumu geliştirmek için sadece kendimi düşünüyorum. Muhtemelen tarihin en iyi oyuncuları olan Messi ve Ronaldo'yla ilgili bir şey söylememe gerek yok. Onların seviyesine ulaşmak için hala öğrenmem gereken çok şey var." açıklamasını yaptı.

Kariyerini yükseltmek için acele etmediğini belirten Haaland, çalışmaya devam ederek her geçen gün performansını yükseltmeyi hedeflerini belirtti.

Norveçli gol makinası bu sezon çıktığı 21 Bundesliga maçında 20, 6 Şampiyonlar Ligi maçında ise 10 gol kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görevFIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
reklamını yaptı sırada onu alacak kerizlere kaldı...!

En Çok Okunan Haberler

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

Milliler Norveç'i farklı geçti

Milliler Norveç'i farklı geçti

Mesut Özil: Koçum benim helal olsun

Mesut Özil: Koçum benim helal olsun

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

Georginio Wijnaldum: Hakem büyük hata yaptı

Wijnaldum: Hakem büyük hata yaptı

Matthijs de Ligt: Merih'in oynamaması beni şaşırttı

Matthijs de Ligt: Merih'in oynamaması beni şaşırttı

Şenol Güneş: Ezik oynamadık, iyi oynadık

Şenol Güneş: Ezik oynamadık, iyi oynadık

Frank de Boer: Türkiye şanslıydı

Frank de Boer: Türkiye şanslıydı

Maçın kahramanı Burak Yılmaz konuştu!

Burak Yılmaz: Gurur verici

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.