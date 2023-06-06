Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da çok ünlü oyuncu çıktı! Duyanlar çok şaşırdı

Kahkaha tufanı Hababam Sınıfı filminde Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi başarılı oyuncular yer alıyordu. Filmin unutulmaz hocalar arasında yer alan Akil Öztuna'nın kızı hakkındaki detay duyanları şaşkına çevirdi. Akil Öztuna'nın kendi gibi oyuncu olan kızı ünlü dizilerde izlediğimiz bir isim çıktı.

Asıl mesleği askerlik olan Akil Öztuna 10 Ocak 1905 tarihinde Ankara şehrinde doğdu. Öztuna, oyunculuk kariyerine 1974 yılı yapımı Dövüşe Dövüşe Öldüler filmi ile başladı.

Daha sonra Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor filmlerinde felsefe öğretmeni Akil Hoca karakterini canlandıran Akil Öztuna bu serideki rolüyle hafızalara kazınmayı başardı.

1975 yapımı Sarı Necmiye filminin oyuncu kadrosunda yer aldı. Son olarak 1976 yılında Tosun Paşa filminde "Tellioğullarının reisi Akil" rolünü üstlendi. Tosun Paşa filminin çekimleri esnasında deveden düşerek ağır yaralandı.

İç kanama yaşayan Akif Öztuna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 71 yaşında hayatını kaybetti.

KIZI BİNBİR GECE'NİN YILDIZIYMIŞ

Akif Öztuna'nın kızı, oyuncu Aytaç Öztuna'dan başkası değil.

Maksim Gorki'nin "Ayaktakımı Arasında" isimli oyunu ile tiyatroya başlayan Aytaç Öztuna aynı zamanda dans eğitimi aldı.

İstanbul Tiyatrosu, Muammer Karaca, Devekuşu Kabare başta olmak üzere birçok sahnede rol aldı.

Binbir Gece dizisinde hayat verdiği Secal karakteriyle hafızalara kazınan Aytaç Öztuna, Umutsuz Ev Kadınları dizisinde de Cahide karakterini canlandırmıştır.

Firuze, Bugünün Saraylısı ve Şehnaz Tango gibi sevilen yapımlarda rol alan Aytaç Öztuna şimdilerde 73 yaşındadır.



