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Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini görenler tanıyamadı! Oyunculuğu bırakıp marangoz oldu

23.03.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın en sevilen yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı'nın beşinci serisi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Kıvırcık Ömer karakteriyle hafızalarımıza kazınan Talip Güran'ın son hali ağızları açık bıraktı. Filmden sonra ortalarda görünmeyen Güran, şimdilerde yaşamına Bodrum'da devam ediyor.

Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini görenler tanıyamadı! Oyunculuğu bırakıp marangoz oldu

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık Ömer karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Talip Güran son haliyle adeta bambaşka biri.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmi olarak 1978 yılında seyirci karşısına çıktı. Dizinin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer aldı.

Kıvırcık Ömer 3

Filmde romantik bir karakter olan ve kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran'ın son halini görenler tanıyamadı.

ömer

Oyunculuğu bıraktıktan sonra tahta sandalye üretimi yapmaya başlayan Güran, Bodrum'da yaşamına devam ediyor.

Kıvırcık Ömer 2

Sinemaya 1972 yılında "Tatlı dillim" filmiyle giren, 1978 yılında rol aldığı "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" rolüyle üne kavuşan Talip Güran hayatı boyunca sadece 2 filmde rol almıştır.

Kıvırcık Ömer 4

Kıvırcık Ömer 5

Kıvırcık Ömer 6

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