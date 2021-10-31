Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler?

Hem güldüren hem düşündüren bir film olmasıyla Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, yıllardır seyirciler tarafından ilgiyle izleniyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Münir Özkul "Mahmut Hoca", Tarık Akan "Damat Ferit", Kemal Sunal ise "İnek Şaban" rolünü canlandırıyor. İşte detaylar...

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınfı'nın çekildiği Özel Çamlıca Lisesi, Üsküdar'da Validebağ Korusu içinde yer alan Adile Sultan Kasrı’dır. Öğretmenevi olarak kullanılan kasrın odalarından bir tanesi Hababam Sınıfı müzesi olarak tasarlandı.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİNİN KONUSU

Hababam Sınıfı sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırmış, yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüştür. Okula yeni gelen beden eğitimi öğretmeni Badi Ekrem ile sınıfın başı belaya girer. Edebiyat öğretmeni Kemal Hoca'nın ölümünün ardından derslere Semra adında bir öğretmen girer. Mahmut Hoca iyileşince okula geri döner.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI KİMLER?

Tarık Akan (Damat Ferit)

Münir Özkul (Mahmut Hoca)

Kemal Sunal (İnek Şaban)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Feridun Şavlı (Domdom Ali)

Adile Naşit (Hafize Ana)

Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir)

Cem Gürdap (Tulum Hayri)

Cengiz Nezir (Bozum Cahit)

Ahmet Arıman (Hayta İsmail)



