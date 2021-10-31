MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler?

31.10.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, yazar Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan ve Türk sinemasının değerli yapımları arasında yer alan bir film. 1976 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Münir Özkul, Kemal Sunal, Adile Naşit, Tarık Akan gibi usta oyuncular yer alıyor. İşte detaylar...

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ne zaman ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler?

Hem güldüren hem düşündüren bir film olmasıyla Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, yıllardır seyirciler tarafından ilgiyle izleniyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Münir Özkul "Mahmut Hoca", Tarık Akan "Damat Ferit", Kemal Sunal ise "İnek Şaban" rolünü canlandırıyor. İşte detaylar...

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınfı'nın çekildiği Özel Çamlıca Lisesi, Üsküdar'da Validebağ Korusu içinde yer alan Adile Sultan Kasrı’dır. Öğretmenevi olarak kullanılan kasrın odalarından bir tanesi Hababam Sınıfı müzesi olarak tasarlandı.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİNİN KONUSU

Hababam Sınıfı sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırmış, yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüştür. Okula yeni gelen beden eğitimi öğretmeni Badi Ekrem ile sınıfın başı belaya girer. Edebiyat öğretmeni Kemal Hoca'nın ölümünün ardından derslere Semra adında bir öğretmen girer. Mahmut Hoca iyileşince okula geri döner.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI KİMLER?

  • Tarık Akan (Damat Ferit)
  • Münir Özkul (Mahmut Hoca)
  • Kemal Sunal (İnek Şaban)
  • Halit Akçatepe (Güdük Necmi)
  • Feridun Şavlı (Domdom Ali)
  • Adile Naşit (Hafize Ana)
  • Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir)
  • Cem Gürdap (Tulum Hayri)
  • Cengiz Nezir (Bozum Cahit)
  • Ahmet Arıman (Hayta İsmail)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı
PARTNERKüfürlü yanıt!Küfürlü yanıt!
Emre Karayel'in uçağına yıldırım çarptı: Çok korktukEmre Karayel'in uçağına yıldırım çarptı: Çok korktuk
Anahtar Kelimeler:
Münir Özkul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Kuraklık ciğer kebabını da vurdu! Bir ayda üç zam

Kuraklık ciğer kebabını da vurdu! Bir ayda üç zam

Görenler inanamadı! Seher Dilovan'nın oğlu da ünlü çıktı

Görenler inanamadı! Seher Dilovan'nın oğlu da ünlü çıktı

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Kritik görüşme sona erdi

Kritik görüşme sona erdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"

Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Aşk iddiaları sonrası ilk açıklama geldi!

Aşk iddiaları sonrası ilk açıklama geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.