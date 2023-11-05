HABABAM SINIFI UYANIYOR İZLE! Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Münir Özkul, Sıtkı Akçatepe, Ayşen Gruda ve Bilge Zobu gibi isimleri bulunduran serinin en çok izlenen filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Uyanıyor , Show TV'de ekrana geliyor. İşte Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ile ilgili merak edilenler...
Okula Ahmet adında yeni bir öğrenci gelir. Ahmet'in babası, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşıdır. Ahmet, babasının vefatından sonra eğitimini sürdürebilmek için Mahmut Hoca'dan yardım ister. Ahmet, Hababam Sınıfı'na verilir. Hababamdakilerin aksine çok çalışkan bir öğrenci olan Ahmet, sınıfa uyum sağlamakta zorlanır. Zamanla arkadaşlarına alışsa da, vazgeçemeyeceği doğruları vardır.
Adile Naşit – Hafize Ana
Münir Özkul – Kel Mahmut
Halit Akçatepe – Güdük Necmi
Kemal Sunal – İnek Şaban
Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket
Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer
Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü
Şener Şen – Badi Ekrem
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Muharrem Gürses – Müdür
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Cengiz Nezir – Bozum Cahit
Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, 1976 yılında çekildi. Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer de aslında okul değildir. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı'dır.
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Kapıcılar Kralı
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