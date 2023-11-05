HABABAM SINIFI UYANIYOR İZLE! Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Münir Özkul, Sıtkı Akçatepe, Ayşen Gruda ve Bilge Zobu gibi isimleri bulunduran serinin en çok izlenen filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Uyanıyor , Show TV'de ekrana geliyor. İşte Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ile ilgili merak edilenler...

HABABAM SINIFI UYANIYOR KONUSU

Okula Ahmet adında yeni bir öğrenci gelir. Ahmet'in babası, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşıdır. Ahmet, babasının vefatından sonra eğitimini sürdürebilmek için Mahmut Hoca'dan yardım ister. Ahmet, Hababam Sınıfı'na verilir. Hababamdakilerin aksine çok çalışkan bir öğrenci olan Ahmet, sınıfa uyum sağlamakta zorlanır. Zamanla arkadaşlarına alışsa da, vazgeçemeyeceği doğruları vardır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI

Adile Naşit – Hafize Ana

Münir Özkul – Kel Mahmut

Halit Akçatepe – Güdük Necmi

Kemal Sunal – İnek Şaban

Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket

Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer

Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü

Şener Şen – Badi Ekrem

Hakkı Karadayı – Veysel Efendi

Muharrem Gürses – Müdür

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Cem Gürdap – Tulum Hayri

Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Cengiz Nezir – Bozum Cahit

HABABAM SINIFI UYANIYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, 1976 yılında çekildi. Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer de aslında okul değildir. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı'dır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Kapıcılar Kralı

23:45 Aile

02:15 Kızılcık Şerbeti







