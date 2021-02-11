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Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu işten çıkarıldı! Hande Sarıoğlu kimdir?

11.02.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu işten çıkarıldı! Hande Sarıoğlu kimdir?

Habertürk spor spikerinin Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımları gündem olmuştu. Hande Sarıoğlu'nun dans ettiği paylaşımlarının ardından işten çıkarıldığı iddia edildi. Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu kimdir?

Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu’nun Instagram paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Başarılı spiker ev halini ve gündelik yaşantısını paylaşarak beğeni topluyordu.

Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu son olarak sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaşmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Hande Sarıoğlu'nun o paylaşımları Medyaradar'ın iddiasına göre kanal yönetiminde büyük rahatsızlığa neden oldu.

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Evindeki doğal hallerini sık sık instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaşması yönetimi kızdırdı. Kanal yönetimi o görüntülerden sonra ekrana çıkartılmayan ünlü sunucuya iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Bir dönem Ümit Erdim ile Pasaport isimli programı sunan Hande Sarıoğlu, son günlerde yeniden gündemde yer alıyor. Tivibu Spor'da ve TV8'de görev alan Hande Sarıoğlu, son olarak Habertürk TV'de kamera karşısına geçti. Pek, Hande Sarıoğlu kimdir ve kaç yaşında?

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Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

HANDE SARIOĞLU ESTETİKSİZ HALİ

Hande Sarıoğlu estetiksiz haliyle de merak konusu oldu. Sarıoğlu'nun daha önce yer aldığı yapımlar da şöyle:

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Halid Ziya Uşaklıgil’in eserinden uyarlanan, bir döneme damga vuran, başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu’nun oynadığı “Aşk-ı Memnu” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Hande Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

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Nerden nereye be Handeee....

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