YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı

Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı

31.08.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderildi.

Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TUSAŞ'ı ziyaret ettiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TUSAŞ'ı ziyaret etti
Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladıGaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Malatya'da 320 bin makaron ele geçirildiMalatya'da 320 bin makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Necip Hablemitoğlu kırmızı bülten mustafa levent göktaş

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:08
Öğle
12:54
İkindi
16:34
Akşam
19:30
Yatsı
20:53
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.