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Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor

12.09.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartılmadan önce Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğu ancak bunun iade sürecini etkilemesinin beklenmediği bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Göktaş, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartılmadan önce Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu.

Geçen hafta Türkiye'ye iadesiyle ilgili davası görülen Göktaş'ın bu talebinin Bulgar makamlarınca kabul edilmemesi bekleniyor.

Bulgaristan'da cezaevinde tutulan Göktaş'ın, Türkiye'ye iadesine yönelik karar verileceği tahmin ediliyor.

Göktaş'ın, bu karara, avukatı aracılığıyla bir üst mahkemede itiraz edebileceği ancak bunun süreci etkilemeyeceği öngörülüyor.

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