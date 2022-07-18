Hacettepe Üniversitesi taban puanları! Hacettepe Üniversitesi 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları ve başarı sıralaması

Hacette Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanları ve başarı sıralaması, internet üzerinden sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Türkiye'nin en önemli üniversiteleri arasında yer alan Hacettepe Üniversitesi'nin 2022 yılı taban puanları merak ediliyor. İşte Hacettepe Üniversitesi 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları ve başarı sıralaması.

HACETTEPE ÜNİVERSİTE 4 YILLIK VE 2 YILLIK TABAN PUANLARI

Hacettepe Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralaması, YKS sonuçlarının ardından sorgulanmaya başladı. Hacettepe Üniversitesi'nin son 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralamasını aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Temmuz Pazartesi günü açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite taban puanlarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Taban puanları ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapıldı.

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız."

