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Hacı Bayram Veli Müzesi çocuklarla renklendi

27.04.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından hizmete açılan Hacı Bayram Veli Müzesi, çocuklarla renklendi. Hacı Bayram Veli’nin hayatı çocuklara, kuklalarla anlatıldı.

Hacı Bayram Veli Müzesi çocuklarla renklendi

Hacı Bayram Veli’nin manevi mirası çocuklarla buluştu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kukla sanatçısı Şevket Çetin’in gerçekleştirdiği ‘Hacı Bayram Veli’nin Hayatı’ isimli kukla oyunu, çocuklar için sahne aldı. Ön gösterimi gerçekleştirilen oyun, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

ÇOCUKLAR HACI BAYRAM VELİ’Yİ TANIDI

Çocuklara Hacı Bayram Veli’yi tanıtmak ve doğru bir şekilde anlatmak için böyle bir uygulama başlatmaya karar verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Yeni nesillerimizin ecdadını tanımasını ve doğru bir şekilde öğrenmesini çok önemsiyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza anlayacakları dilde, yaşlarına uygun şekilde bir kukla oyunu organize ettik. Bu oyun ile evlatlarımıza Hacı Bayram Veli’yi anlatacak, onun manevi mirasını geleceğe doğru bir şekilde taşıyacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Kukla oyununun ilk gösteriminin çok beğenildiğini söyleyen Başkan Balcı, gösterimlerin devam edeceğini ve tüm Altındağlı çocukların izlemesi için gerekeni yapacaklarını da sözlerine ekledi. Başkan Balcı herkesi, Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak’ta bulunan Hacı Bayram Veli Müzesi’ni ziyaret etmeye davet etti.

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