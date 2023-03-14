Hacı Boydak’ın oğlu İlyas Boydak teslim oldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 23 Ocak tarihinde Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyeliği ve yöneticiliği suçlamasıyla Memduh Boydak’a 18 yıl, Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ’a 7 yıl 6’şar ay, Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’a 10 yıl verilen hapis cezası kararlarını, ailenin sahip olduğu holding ve 35 şirketin devlet tarafından müsadere edilmesi kararını onamıştı.

Kararın kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkan Hacı Boydak’ın oğlu İlyas Boydak, Kayseri’de teslim oldu.

İlyas Boydak, Kayseri T1 No’lu kapalı cezaevine gönderildi.

