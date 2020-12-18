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Hacı Sabancı Nazlı Kayı'yı istemeye gitti!

18.12.2020 13:31 | Son Güncelleme:
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Hacı Sabancı Nazlı Kayı'yı istemeye gitti!

Uzun süredir Nazlı Kayı ile aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı'da pandemi dinlemedi ve sevgilisini ailesinden istemeye gitti.

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı aşkı evlilik yolunda emin adımlarla yürüyor. Bir süre önce Sabancı'nın sevgilisini öptüğü ve sevgilisinin de isteksiz göründüğü fotoğraflar ilişki de sorun olduğu iddiasıyla gündem olsa da aşıklar evlilik için hazırlıklara başladı.

Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı Bursa'da yaşayan ailesinden istemeye gitti.

hacı 11 SONN

Sabancı'ya sınırlı sayıda aile üyesi ve arkadaşlarının da eşlik ettiği öğrenildi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Nazlı Kayı'yı geçtiğimiz aylarda ailesinden istemeye gidecekti. Ancak Nazlı Kayı'nın 70 yaşındaki dedesi Mustafa Sertkaya'nın hayatını kaybetmesi kız isteme merasiminin ertelenmesine neden olmuştu.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinin pandemi sonrası evleneceği konuşuluyor.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
öpecem diye şekilden şekile girmiş..o isteksizlik nikaha kadar..kadının neyi sevdiği belli..erken boşanma ve bi dünya nafaka...
zaten öyle de olucak muhtemelen birkaç seneye kalmaz
zavallı kız para için nelere katlanıyor .
kız zorla sırıtıyor yanında istemiyor gibi hacı yapışmış kadına zorla sanki kaçıracaklar ee oda para için evet der

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