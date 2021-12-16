MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı neredeyse 64 bin TL olan aksesuarıyla tepki çekti

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı neredeyse 64 bin TL olan aksesuarıyla tepki çekti

16.12.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı geçtiğimiz gün bir davet verdi. Davette neredeyse 64 bin TL olan bir aksesuar kullanan Kayı'ya sosyal medyada tepki yağdı.

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı neredeyse 64 bin TL olan aksesuarıyla tepki çekti

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı, verdiği davette neredeyse 64 bin liralık Dior marka aksesuarıyla dikkatleri üzerine çekti. Lüks markalara olan düşkünlüğüyle bilinen Kayı, bu defa sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Verdiği davette pahalı aksesuarlarıyla ilgi odağı haline gelen Kayı'nın saçları takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ekran Alıntısı

Nazlı Kayı'nın saçlarının yağlı olduğunu söyleyen takipçileri "O aksesuarlara, o bakımsız saçlar...", "Bu zımpırtıya 64 bin lira vereceğine keşke saçına bakım yapsa..." ve "Bu kızın saçları neden hep yağlı?" gibi yorumlarda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
Doyumsuz eş! Fragmanın önüne geçtiDoyumsuz eş! Fragmanın önüne geçti
Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı Nazlı Kayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.