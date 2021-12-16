Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı neredeyse 64 bin TL olan aksesuarıyla tepki çekti

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hacı Sabancı ile dünya evine giren Nazlı Kayı, verdiği davette neredeyse 64 bin liralık Dior marka aksesuarıyla dikkatleri üzerine çekti. Lüks markalara olan düşkünlüğüyle bilinen Kayı, bu defa sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Verdiği davette pahalı aksesuarlarıyla ilgi odağı haline gelen Kayı'nın saçları takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Nazlı Kayı'nın saçlarının yağlı olduğunu söyleyen takipçileri "O aksesuarlara, o bakımsız saçlar...", "Bu zımpırtıya 64 bin lira vereceğine keşke saçına bakım yapsa..." ve "Bu kızın saçları neden hep yağlı?" gibi yorumlarda bulundu.

