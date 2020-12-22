Hacı Sabancı'nın kız isteme çiçeğinin fiyatı olay oldu

Sabancı ailesinin gözde isimlerinden olan Hacı Sabancı geçtiğimiz gün 3 yıldır birlikte olduğu Nazlı Kayı ile evliliğe ilk adımı attı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle yüzük takan çift, mutluluklarını sosyal medyadan duyurdu.

Sabancı ailesinin isteme töreni için götürdüğü devasa çiçek sosyal medyada olay oldu. UçanKuş TV, Sabancı ailesinin götürdüğü dev nişan çiçeğinin ortalama maliyetini bir çiçekçiye giderek sordu.

Çiçekçi, kullanılan çiçekleri tek tek sayarak, bu büyüklükte bir çiçeğin ortalama maliyetinin 40-50 Bin TL aralığında olacağını söyledi.

