MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hacı Sabancı'nın kız isteme çiçeğinin fiyatı olay oldu

Hacı Sabancı'nın kız isteme çiçeğinin fiyatı olay oldu

22.12.2020 15:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hacı Sabancı'nın kız isteme çiçeğinin fiyatı olay oldu

Uzun süredir Nazlı Kayı ile aşk yaşayan iş insanı Hacı Sabancı kız istemeye gitmişti. Sabancı ailesi kız istemede aldığı çiçekle gündem oldu.

Sabancı ailesinin gözde isimlerinden olan Hacı Sabancı geçtiğimiz gün 3 yıldır birlikte olduğu Nazlı Kayı ile evliliğe ilk adımı attı. Aile arasında gerçekleşen bir törenle yüzük takan çift, mutluluklarını sosyal medyadan duyurdu.

Sabancı ailesinin isteme töreni için götürdüğü devasa çiçek sosyal medyada olay oldu. UçanKuş TV, Sabancı ailesinin götürdüğü dev nişan çiçeğinin ortalama maliyetini bir çiçekçiye giderek sordu.

0x0-isteme-celengi-1608503370399-5fe0374d5a862

Çiçekçi, kullanılan çiçekleri tek tek sayarak, bu büyüklükte bir çiçeğin ortalama maliyetinin 40-50 Bin TL aralığında olacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Beyaz taytıyla yaptığı hareketler şok ettiBeyaz taytıyla yaptığı hareketler şok etti
2 ayda 21 kilo verince gündem oldu2 ayda 21 kilo verince gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
çelenk yaptirsaymis. bu ne böyle be
asgari ücret 2.500 mü olsun 2.600 mü olsun derdinde işveren kısmıda tuikte.ama isteme çiçeği 40-50 bin.hayat böyle birşey bu adamlarla kimse çalışmasın üşke çapında iş bırakılsın görelim ozmn.zaten tokmuyuz açmı belli değil ne olduğumuz belli olsun en azından
çiçekçi atmış.

En Çok Okunan Haberler

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Skandal olay! Türk şirketlerine gece yarısı polis baskını

Skandal olay! Türk şirketlerine gece yarısı polis baskını

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

İstanbul'un yanı başındaki Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

İstanbul'un yanı başındaki Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

İlginizi Çekebilir

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Dev reklam anlaşması! Alacağı para dudak uçuklattı

Dev reklam anlaşması! Alacağı para dudak uçuklattı

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Diğer Haberler

Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlayan eski eşine 2 yıl 1 ay hapis cezası

Uygunsuz görüntülerini sızdırmıştı! Hapis cezası...

Göğüslerini küçülttüren Bianca Gascoigne yeni göğüslerini sergiledi

Göğüsleri küçültünce sütyen takmayı bıraktı

Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler şok etti

Beyaz taytıyla yaptığı hareketler şok etti

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Bella Hadid'in pantolonu olay oldu! Seks detayı

Kar pozu olay oldu! Seks detayı

Hasan Can Kaya'dan sürpriz proje! Dizi çekiyor

Hasan Can Kaya'dan sürpriz proje! Sevgilisiyle...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.