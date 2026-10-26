Karakuyu’nun ilk tanıtımı sosyal medyayı ikiye böldü! Karakuyu konusu ne?

OGM imzalı Kanal D’nin yeni dizisi “Karakuyu”nun ilk tanıtım yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un oturduğu dizinin oyuncu kadrosu konusu dikkat çekti.

Özge Törer, Onur Tuna, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı gibi ünlü isimleri buluşturan Karakuyu'nun yayınlanan tanıtımında, Ferda’nın geçmişi ve bugünü arasında uzanan çarpıcı anlar dikkat çekti.

KARAKUYU KONUSU NE?

Değişen kimliğiyle kendine yeni bir hayat kuran Ferda’nın, hiç beklemediği bir anda babasını karşısında görmesi tüm dengeleri altüst ediyor. Ardından Kahraman’la yollarının kesişmesi, ikili arasında yaşanacak gelişmelere dair merak uyandırıyor.

Dikkat çeken hikayesiyle merak uyandıran Karakuyu sosyal medyayı ise ikiye böldü. Kanal D'nin yeni dizisine dair kimileri "Bıktık aynı senaryolardan", "Bu töre işleri baydı", "Tutmaz" yorumları yaptı.



Kimileri ise "Özge Törer ve Onur Tuna ikilisi görsel olarak çok beğendim, hikaye de heyecanlı gibi", "Bu dizi reyting alır", "Özge Törer döktürmüş", "Konu merak ettirdi reytingi olur" dedi.