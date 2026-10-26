Christine McGuinness küvette poz verdi: "Özür dilemiyorum"

3 çocuklu model Christine McGuinness, hafta sonu tek başına çıktığı lüks otel tatilinde küvette çıplak pozlar verdi.



38 yaşındaki model, çocuklarından uzakta geçirdiği zamanı değerlendirerek kendisine vakit ayırdı. İngiltere'de etkili olan soğuk ve fırtınalı havada sıcak bir banyonun keyfini çıkarmayı tercih etti. Modelin paylaşıma düştüğü “Özür dilemiyorum ve müsait değilim” mesajı dikkat çekti.

Instagram'da paylaştığı videoda model, kabarık beyaz bir bornozla banyoya giriyor. Ardından bornozunu çıkararak küvete giriyor. Suyun içinde uzanırken çeşitli çekici pozlar veren model, paylaşımına şu notu düştü:

“Tek başıma geçirdiğim bu dönem harika gidiyor. Bedenimin, paramın ve banyomun tadını hiçbir özür dilemeden, kimseye müsait olmadan ve taviz vermeden çıkarıyorum. Çünkü kendi başıma geçirdiğim bu döneme reçeteyle yazılmış gibi ihtiyacım var! Paylaşmak yok, kimseyi düşünmek yok. İkinci bir duyuruya kadar rahatsız etmeyin.”