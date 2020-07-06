Hacılar İtfaiye Müfrezesi 7/24 görev başında

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan söz verdiği projeleri tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, ilçede 24 saat esasına göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye müfrezesinin hizmet vereceğini belirtti.

Hacılar İlçesi ve çevre mahallelerde meydana gelen yangın, kaza ve diğer afetlere kısa zamanda müdahale edilebilmesi için itfaiye müfrezesi kuruldu. Hacılar Belediyesi Fen İşleri Hizmet binasında 7/24 göreve başlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye müfrezesini ziyaret eden Başkan Bilal Özdoğan yetkililerden bilgi aldı. Seçim döneminde vatandaşlara verdikleri bir sözü daha yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada; “Hacılar Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Seçim projelerimizin içerisinde bulunan ve ilçemizde oluşacak yangınlara daha seri daha çabuk müdahale edebilmesi açısından önem arz eden itfaiye müfrezesini Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle gerçekleştirmiş olduk. Burada bir aracımız 3 personelimiz hizmet verecek. Fen İşleri Müdürlüğü binamızda kendilerine oda tahsis edildi. Arkadaşlarımız itfaiye çavuşumuz olmak üzere 3 kişilik ekip dönüşümlü olarak çalışıyorlar. Allah kaza bela vermesin. Allah afet göstermesin ama gösterdiği anda da ilçemizde en seri müdahaleyi yapabilecek. Ben burada katkılarından dolayı değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkkılıç Başkanıma, Genel Sekreterimiz Hüseyin Beyhan Beye, Genel Sekreter Yardımcımız Bayar Özsoy Beye teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. İtfaiyemize de kolaylıklar diliyorum.” dedi.

