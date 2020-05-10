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Hadi Be Oğlum filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hadi Be Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 20:14 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde oynadığı duygusal film Hadi Be Oğlum bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Bir baba-oğlu hikayesinin anlatıldığı Hadi Be Oğlum filmi nerede çekildi? Hadi Be Oğlum filminin konusu nedir? İşte detaylar…

Hadi Be Oğlum filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hadi Be Oğlum konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Bora Egemen'in yaptığı dram filmi Hadi Be Oğlum filminin konusu merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu film hakkında bilgiler.

HADİ BE OĞLUM NERDE ÇEKİLDİ?

2018 yılında vizyona giren Hadi Be Oğlum filminin çekimleri, Antalya'nın meşhur tatil yeri Kaş'ta yapılmıştır.

HADİ BE OĞLUM KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ, balıkçı olan Ali’yi canlandırıyor. Oğlu Efe karakterini ise Alihan Türkdemir canlandırmıştır. Ali’nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali’nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir.

HADİ BE OĞLUM OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ – Ali Kaptan

Alihan Türkdemir – Efe

Büşra Develi – Leyla

Feridun Düzağaç – Feridun

Yücel Erten – Haşmet

Yıldız Kültür – Güner

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