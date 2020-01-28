Hadi Sacko’dan Denizlispor'a sevindirici haber

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan Denizlisporlu futbolcu Sacko’nun, sağ kasık bölgesinde küçük bir yırtık tespit edildi.
Sacko’nun en az 2 hafta dinlenmesi gerektiğini, aksi takdirde kasık bölgesindeki yırtığın büyüyebileceğini aktaran Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Arif Süleyman Hatay, "Sacko’nun çok ciddi bir sakatlığı görünmüyor, bir süre kendini dinlendirmesi lazım. Bu tip küçük kas yırtıkları üzerine gidildiğinde büyüyebilir ve daha şiddetli ağrılara sebep olabilir" şeklinde konuştu.
25 yaşındaki oyuncu ise ilgisinden dolayı Denizlispor futbolcularının sağlık sponsoru olan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne, Dr. Hatay’a ve Kurumsal İletişim Ekibi’ne teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
(İHA)
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