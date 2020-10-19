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Hadim’de Muhtarlar Günü kutlandı

KONYA HABERLERİ  | 19.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

Konya’nın Hadim ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.Anıt Meydanı’nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Hadim’de Muhtarlar Günü kutlandı

Konya’nın Hadim ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Anıt Meydanı’nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla devam eden törende konuşan Armağanlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Alkar, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi yürüttüğünü söyledi. Muhtarlık müessesesinin temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen aldığını belirten Alkar, vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.
Törene; Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar, kurum ve daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Hadim’de Muhtarlar Günü kutlandı

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