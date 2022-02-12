Hadise aşka geldi! Daha fazla bekleyemedi

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. İlk olarak Mehmet Dinçerler'in borç batağında olduğu söylentileri ile haberlere çıkan çift sonrasında evlilik teklifiyle çok konuşulmuştu.

Yüzüğün fiyatı, Mehmet Dinçerler'in hesabının çalınması derken sık sık adlarından söz ettiren çift, şimdi ise Hadise'nin paylaşımıyla gündem oldu. Sevgililer Günü'nü bekleyemeyen şarkıcı, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu.

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçeler ile fotoğrafını "Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim" notuyla paylaştı.



