MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise aşka geldi! Daha fazla bekleyemedi

Hadise aşka geldi! Daha fazla bekleyemedi

12.02.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, aşka geldi. Sevgililer Günü'nü bekleyemeyen şarkıcı, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu.

Hadise aşka geldi! Daha fazla bekleyemedi

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. İlk olarak Mehmet Dinçerler'in borç batağında olduğu söylentileri ile haberlere çıkan çift sonrasında evlilik teklifiyle çok konuşulmuştu.

272432577_1167820280670308_2977167736530938218_n

Yüzüğün fiyatı, Mehmet Dinçerler'in hesabının çalınması derken sık sık adlarından söz ettiren çift, şimdi ise Hadise'nin paylaşımıyla gündem oldu. Sevgililer Günü'nü bekleyemeyen şarkıcı, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu.

465

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçeler ile fotoğrafını "Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim" notuyla paylaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı
FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleğiFETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği
Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."
Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi

Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Fatma Girik'in ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Fatma Girik'in ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Feci kaza! Araç 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Araç 3 parçaya bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

İkizleri emzirirken paylaştı!

İkizleri emzirirken paylaştı!

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.