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Hadise bu sefer çömelmedi! Göğüs dekoltesi olay

19.01.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler ile apar topar evlenip bir anda da boşanan Hadise, boşandıktan sonra açıldıkça açıldı. Son dönemde çömelerek verdiği pozlarla dikkat çeken Hadise bu sefer de göğüslerini ön plana çıkardı.

Hadise bu sefer çömelmedi! Göğüs dekoltesi olay

Kısa sürede Mehmet Dinçerler ile boşanan ünlü şarkıcı Hadise, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabında yayınladığı dans videoları ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Hadise'nin son dönemde derin bacak dekoltesiyle ve çömelerek verdiği pozlarla gündemdeydi.

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Hadise bu sefer göğüslerini ön plana çıkardı. Antalya'da konser veren Hadise sahneye çıkmadan önce Instagram hesabından fotoğraf paylaştı.

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince... Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Hadise, yine kendine hayran bıraktı. Göğüslerini sergileyen Hadise'yi görenler "Yeni Hadise çok cesur", "Boşanma iyi geldi" yorumları yaptı.


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Hadise mehmet dinçer ünlü şarkıcı

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