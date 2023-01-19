Hadise bu sefer çömelmedi! Göğüs dekoltesi olay

Kısa sürede Mehmet Dinçerler ile boşanan ünlü şarkıcı Hadise, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor.

Sosyal medya hesabında yayınladığı dans videoları ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Hadise'nin son dönemde derin bacak dekoltesiyle ve çömelerek verdiği pozlarla gündemdeydi.

Hadise bu sefer göğüslerini ön plana çıkardı. Antalya'da konser veren Hadise sahneye çıkmadan önce Instagram hesabından fotoğraf paylaştı.

Hadise, yine kendine hayran bıraktı. Göğüslerini sergileyen Hadise'yi görenler "Yeni Hadise çok cesur", "Boşanma iyi geldi" yorumları yaptı.



