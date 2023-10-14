Hadise cesur tarzını konuşturdu! İddialı pozları büyüledi

Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Hadise iddialı tarzıyla yine gündemde. Güzelliği ve çıkardığı şarkılar ile dikkat çeken ünlü isim son pozlarıyla adeta büyüledi.

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise fotoğraflarını "Sevmiyor" notuyla paylaştı.

Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Seni sevmeyen ölsün", "Çok fazla", "Güzel kalp, güzel insan" yorumlarında bulundu.

Hadise'nin pozlarını beğenenler arasında Kemal Doğulu ve Yasemin Sakallıoğlu da yer aldı.



