Akın Akınözü Aşk ve Taht için saçı, sakalı uzattı! Son hali herkesi şaşırttı

Hercai dizisinde hayat verdiği 'Miran Aslanbey' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü bir süredir ekranlardan uzaktaydı.

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht dizisinde Sultan Alaeddin Keykubat'ı canlandıracak olan ünlü oyuncu Akın Akınözü, yeni rolü için imaj değişikliğine gitti.

Akınözü, karakterin dönem ruhunu yansıtabilmek için saçlarına kaynak yaptırdı ve sakallarını da uzattı.

Dizinin basın toplantısına da kostümüyle gelen Akın Akınözü son haliyle kısa sürede gündem oldu.

Yeni görünümüyle de takipçilerinden tam not alan Akın Akınözü'nü görenler tanımakta güçlük çekti.

AŞK VE TAHT KONUSU NE?

Dizinin merkezinde, yıllarca zindanda tutulan Şehzade Alaeddin'in özgürlüğüne kavuşmasının ardından tahta uzanan büyük yolculuğu yer alıyor. Ancak Alaeddin'i yalnızca bir taç değil; ihanetler, güç savaşları, kurulan ittifaklar ve geçmişten gelen hesaplaşmaların beklediği zorlu bir saray mücadelesi karşılıyor.

Taht kavgasının tam ortasında Alaeddin'in yolu Alanya Prensesi Destina ile kesişiyor. Farklı dünyalardan gelen iki güçlü karakterin karşılaşması, aşk, sadakat, intikam ve iktidar ekseninde ilerleyecek hikâyenin en dikkat çeken dönüm noktalarından biri olacak.

Alaeddin'in saraya dönüşüyle birlikte hanedandaki güç dengeleri altüst oluyor. Ümmühan Sultan, Melike Hatun ve Nurcihan Hatun başta olmak üzere sarayın güçlü kadınları, taht üzerindeki hesapları doğrultusunda karşı karşıya geliyor.

Görkemli prodüksiyonu ve tarihi hikâyesiyle Aşk ve Taht, yeni sezonun en çok konuşulacak dizileri arasında yer almaya hazırlanıyor.

AŞK VE TAHT OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım, Oğulcan Arman Uslu, Ece Yüksel, Bülent Gültekin, Halil İbrahim Temizoğlu, Mücahid Temizel, Merve Polat, Selin Genç, Hakan Eke, Alican Albayrak, Ahmet Kayakesen, Göksel Kayahan, Timur Ölkebaş, Özer Arslan, Erman Saban, Ozan Ayhan ve İlayda Yıldız gibi isimler bir araya geldi.