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Akın Akınözü Aşk ve Taht için saçı, sakalı uzattı! Son hali herkesi şaşırttı

Atv’nin yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı ‘Aşk ve Taht’ için geri sayım başladı. 9 Eylül'de ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan dizinin basın toplantısı da gerçekleştirildi. Akın Akınözü, Sultan Alaeddin Keykubat rolü için imaj değişikliğine gitti. Ünlü ismin son hali kısa sürede sosyal medyada gümdem oldu.

Akın Akınözü Aşk ve Taht için saçı, sakalı uzattı! Son hali herkesi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Hercai dizisinde hayat verdiği 'Miran Aslanbey' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü bir süredir ekranlardan uzaktaydı.

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht dizisinde Sultan Alaeddin Keykubat'ı canlandıracak olan ünlü oyuncu Akın Akınözü, yeni rolü için imaj değişikliğine gitti.

Akın Akınözü Aşk ve Taht için saçı, sakalı uzattı! Son hali herkesi şaşırttı 1

Akınözü, karakterin dönem ruhunu yansıtabilmek için saçlarına kaynak yaptırdı ve sakallarını da uzattı.

Akın Akınözü Aşk ve Taht için saçı, sakalı uzattı! Son hali herkesi şaşırttı 2

Dizinin basın toplantısına da kostümüyle gelen Akın Akınözü son haliyle kısa sürede gündem oldu.

Akın Akınözü Aşk ve Taht için saçı, sakalı uzattı! Son hali herkesi şaşırttı 3

Yeni görünümüyle de takipçilerinden tam not alan Akın Akınözü'nü görenler tanımakta güçlük çekti.

Akın Akınözü Aşk ve Taht için saçı, sakalı uzattı! Son hali herkesi şaşırttı 4

AŞK VE TAHT KONUSU NE?
Dizinin merkezinde, yıllarca zindanda tutulan Şehzade Alaeddin'in özgürlüğüne kavuşmasının ardından tahta uzanan büyük yolculuğu yer alıyor. Ancak Alaeddin'i yalnızca bir taç değil; ihanetler, güç savaşları, kurulan ittifaklar ve geçmişten gelen hesaplaşmaların beklediği zorlu bir saray mücadelesi karşılıyor.

Akın Akınözü Aşk ve Taht için saçı, sakalı uzattı! Son hali herkesi şaşırttı 5

Taht kavgasının tam ortasında Alaeddin'in yolu Alanya Prensesi Destina ile kesişiyor. Farklı dünyalardan gelen iki güçlü karakterin karşılaşması, aşk, sadakat, intikam ve iktidar ekseninde ilerleyecek hikâyenin en dikkat çeken dönüm noktalarından biri olacak.

Alaeddin'in saraya dönüşüyle birlikte hanedandaki güç dengeleri altüst oluyor. Ümmühan Sultan, Melike Hatun ve Nurcihan Hatun başta olmak üzere sarayın güçlü kadınları, taht üzerindeki hesapları doğrultusunda karşı karşıya geliyor.

Görkemli prodüksiyonu ve tarihi hikâyesiyle Aşk ve Taht, yeni sezonun en çok konuşulacak dizileri arasında yer almaya hazırlanıyor.

AŞK VE TAHT OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım, Oğulcan Arman Uslu, Ece Yüksel, Bülent Gültekin, Halil İbrahim Temizoğlu, Mücahid Temizel, Merve Polat, Selin Genç, Hakan Eke, Alican Albayrak, Ahmet Kayakesen, Göksel Kayahan, Timur Ölkebaş, Özer Arslan, Erman Saban, Ozan Ayhan ve İlayda Yıldız gibi isimler bir araya geldi.

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Akın Akınözü Aşk ve Taht dizisi
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