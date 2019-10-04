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Hadise dansını eleştirenlere yanıt verdi: Ahlaksızlık sizin kafanızda!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 10:31 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz gün Ezhel'in AYA adlı şarkısında dans ettiği anları yayınlamıştı. Hadise göğüs dekoltesi bu dansıyla olay olduktan sonra gelen eleştirilere sert çıktı.

Hadise dansını eleştirenlere yanıt verdi: Ahlaksızlık sizin kafanızda!

Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Hadise, geçtiğimiz gün Ezhel'in AYA adlı şarkısında dans ettiği anları yayınlamıştı.

10 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, dansını eleştirenlere Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yanıt verdi.

"Ahlaksızlık sizin kafanızda" diyen Hadise, şu ifadeleri kullandı:

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"Kim ne derse desin ben istediğim dansı, istediğim zaman yaparım. Size ne? Kimse sizin sözde olan 'ahlak' ölçülerinize uymak zorunda değil! Dans ederek para kazanan insanlar var, siz televizyonlarda yaptığınız yorumlarınızla o insanları aşağılıyor ve üzüyorsunuz. Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim; ahlaksızlık sizin kafanızda!"

Son dönemin en çok konuşulan şarkıcılarından olan Hadise, geçtiğimiz günlerde Harbiye'de sahne almıştı. Şarkıları kadar kostümleriyle de dikkat çeken şarkıcının konserinden görüntüleri sosyal medya hesabından, "Mekanın sahibi geri döndü" notuyla yayınlaması çok konuşulmuştu.

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