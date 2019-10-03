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Hadise Ezhel'in şarkısıyla dans etti! Seksi videosu olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, rapçi Ezhel'in yeni şarkısı 'Aya' ile dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabından verdiği cesur pozlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise'den olay yaratacak yeni dans videosu geldi.

Önceki günlerde askılı atletiyle büyük tepki çeken Hadise, rapçi Ezhel'in şarkısına çektiği dans videosu olay oldu.

Göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği anları Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınlayan Hadise takipçilerinden tam not aldı.

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Hadise geçtiğimiz aylarda ünlü fenomen Reynmen'in Ela şarkısı eşliğinde çektiği cesur dans videosuyla büyük olay olmuştu. Seksi kıyafetiyle kameralar karşısına geçen Hadise'nin videosu 1 milyonun üzerinde izlenmişti.

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