Hadise'den eski eşi Mehmet Dinçerler'e şarkılı gönderme! Düğün takıları olay olmuştu...

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini tek celsede ve 5 dakikada sonlandırdı.

Düğün takılarını Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği iddia edilmişti. Yaşananlardan sonra Hadise'nin hala eski eşini sevdiği yönünde dedikodular magazin gündeminde yer aldı.

Bugün ise Hadise, yeni paylaşımıyla dikkatleri yine üzerine çekti. Hadise yaptığı paylaşımda 'mesajımı almıştır o' şarkısıyla eski eşine gönderme yaptı.





