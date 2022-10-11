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Hadise'den eski eşi Mehmet Dinçerler'e şarkılı gönderme! Düğün takıları olay olmuştu...

11.10.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini 5 dakikada ve tek celsede sonlandırdı. Düğün takılarının gündem olduğu boşanmada, takılar Hadise'de kaldı. Hadise'nin şimdi de eski eşi Mehmet Dinçerler'e göndermede bulunduğu son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Hadise'den eski eşi Mehmet Dinçerler'e şarkılı gönderme! Düğün takıları olay olmuştu...

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini tek celsede ve 5 dakikada sonlandırdı.

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Düğün takılarını Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği iddia edilmişti. Yaşananlardan sonra Hadise'nin hala eski eşini sevdiği yönünde dedikodular magazin gündeminde yer aldı.

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Bugün ise Hadise, yeni paylaşımıyla dikkatleri yine üzerine çekti. Hadise yaptığı paylaşımda 'mesajımı almıştır o' şarkısıyla eski eşine gönderme yaptı.

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Hadise Mehmet Dinçerler hadise ve mehmet dinçerler
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