Hadise'den pırlanta yüzüğü ve kıyafetiyle dikkat çeken pozlar!

Milano Moda Haftası'na katılan ünlü şarkıcı Hadise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İtalyan bir mücevher firmasının ilk Türk marka elçisi olan Hadise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.



Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz, Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler’e kaptırmıştı. Aşkını dolu dizgin yaşayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde İtalyan mücevher firmasının ilk Türk marka elçisi olarak Milano'ya gitti.



İtalya sokaklarında pembe elbisesiyle fotoğraf çektiren Hadise, o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, gönderisine; "İtalya… Ay Işığı… Valentino…" notunu düştü.

Hadise, son olarak kaplan desenli sarı bir gömlek ve pantolon giyerek poz verdi.

Fotoğrafını takipçileriyle paylaşan şarkıcının işaret parmağındaki pırlanta yüzük dikkatlerden kaçmadı.

"EVLENME TEKLİFİ ALDIN SANDIM"

Paylaşımına "Elmaslar bir kızın en iyi arkadaşıdır" notunu düşen Hadise'ye; takipçilerinden, "Bir an evlenme teklifi aldın sandım", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.



