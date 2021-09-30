MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise'den pırlanta yüzüğü ve kıyafetiyle dikkat çeken pozlar!

Hadise'den pırlanta yüzüğü ve kıyafetiyle dikkat çeken pozlar!

30.09.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde bir mücevher markasının daveti üzerine Milano'ya giden Hadise, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son pozunda kaplan desenli bir gömlek ve pantolon giymeyi tercih eden Hadise'nin pırlanta yüzüğü dikkatlerden kaçmadı.

Hadise'den pırlanta yüzüğü ve kıyafetiyle dikkat çeken pozlar!

Milano Moda Haftası'na katılan ünlü şarkıcı Hadise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İtalyan bir mücevher firmasının ilk Türk marka elçisi olan Hadise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
242767884_917557055500319_8655341258104531103_n
Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz, Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler’e kaptırmıştı. Aşkını dolu dizgin yaşayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde İtalyan mücevher firmasının ilk Türk marka elçisi olarak Milano'ya gitti.
243104262_540308263704297_5793227879377756761_n
İtalya sokaklarında pembe elbisesiyle fotoğraf çektiren Hadise, o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, gönderisine; "İtalya… Ay Işığı… Valentino…" notunu düştü.

Hadise transparan tarzıyla olay olduHadise transparan tarzıyla olay oldu

242913349_863817427639527_3527512103270416720_n

Hadise, son olarak kaplan desenli sarı bir gömlek ve pantolon giyerek poz verdi.

243283641_591788045189149_2252970281419885593_n

Fotoğrafını takipçileriyle paylaşan şarkıcının işaret parmağındaki pırlanta yüzük dikkatlerden kaçmadı.

243663886_562531308133343_7235218584662072294_n

"EVLENME TEKLİFİ ALDIN SANDIM"

Paylaşımına "Elmaslar bir kızın en iyi arkadaşıdır" notunu düşen Hadise'ye; takipçilerinden, "Bir an evlenme teklifi aldın sandım", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

243570320_390470322730904_6072168230971611357_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'in sözleri eski karısı Adalet Sara'yı kızdırdı! İbrahim Tatlıses'in sözleri eski karısı Adalet Sara'yı kızdırdı!
PARTNERSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendiSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendi
O davayı kaybetti! İşte ödeyeceği rakamO davayı kaybetti! İşte ödeyeceği rakam
Anahtar Kelimeler:
Hadise Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

AK Parti'den İYİ Parti'ye transfer! Erdoğan'a çok yakındı

AK Parti'den İYİ Parti'ye transfer! Erdoğan'a çok yakındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Bıçak zoruyla cinsel istismar: Elimi özel bölgesine götürdü

Bıçak zoruyla cinsel istismar: Elimi özel bölgesine götürdü

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.