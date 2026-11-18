Buket Töre, eski futbolcu Gökhan Töre’den şiddet ve silahlı tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu. Eşinin ortak banka kasasını boşalttığını öne süren Buket Töre, Muğla’daki 4 taşınmaz ve lüks araçların devrinin önlenmesi için Gökhan Töre’nin tüm mal varlığına tedbir konuşmasını da talep etti.

Gökhan Töre peş peşe gelen iddiaların ardından hemen bir açıklama yayınladı ve

"Söz konusu yayınlarda ileri sürülen iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Somut bilgi ve belgelere dayanmayan bu iddialar, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmakta ve şahsımın itibarını hedef almaktadır" dedi.

"PARA HIRSI UĞRUNA..."

Gökhan Töre iddiaları reddederek Buket Töre'ye ateş püskürdü:

"Bu haberleri yaptıran ilgili şahsın, kendi şahsi menfaatleri ve para hırsı uğruna iki kız çocuğunun psikolojisini dahi yok sayarak yalan haber yaptırdığı ve maddi hırsları uğruna suç teşkil edebilecek nitelikteki hukuk dışı yollara bile başvurabileceği tarafımca çok iyi bilinmekteydi. Bu durum artık kamuoyu tarafından da görülmüştür. Söz konusu şahsın nasıl bir hukuksuzluğun ve yozlaşmanın içinde olduğu da süreç içinde mahkeme kayıtlarına yansıyacak ve kamuoyu tarafından görülecektir."

Gökhan Töre ile Buket Töre 2020 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden 3 ve 6 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor.