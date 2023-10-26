Hadise doğum gününü kutladı! Pastasına yorum yağdı

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti.

Sessiz sedasız nikâh masasına oturan ikilinin mutluluğu uzun soluklu olmamıştı. Ayrılık kararı ile günlerce konuşulan ünlü çift, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirmişti.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel şarkıcı, 22 Ekim'de 38 yaşına bastı. Dün akşam doğum günü pastasıyla fotoğraflarını paylaşan ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Hadise'nin 'Bu yıl kendime söz veriyorum, sadece mutluluktan ağlayacağım!' notu ile paylaştığı pozlarına pastası damga vurdu.

Ünlü şarkıcının doğum günü pastası adeta sosyal medyanın diline düştü. Kullanıcılar; 'Nişan pastası gibi', 'Harika bir nişan pastası' gibi yorumlar yaptılar.