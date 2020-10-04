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Hadise Düm Tek Tek şarkısıyla YouTube'da üçüncü oldu

04.10.2020 20:55 | Son Güncelleme:
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Hadise Düm Tek Tek şarkısıyla YouTube'da üçüncü oldu

Hadise’nin, Eurovision Şarkı Yarışması’nda söylediği Düm Tek Tek şarkısı YouTube’da hala ilgi görüyor. Ünlü şarkıcı, Düm Tek Tek'in eylül ayında Eurovision’un YouTube sayfasında en çok izlenen üçüncü video olduğunu duyurdu.

2009 yılında 54’üncü kez düzenlenen Eurovision’da Düm Tek Tek şarkısıyla 177 puan alarak dördüncü olan Hadise, Eurovision'un YouTube sayfasında eylül ayında en çok izlenen üçüncü video oldu.

Eurovision'un resmi YouTube sayfasında eylül ayında en çok izlenen 10 video paylaşıldı.

Hadise'nin Düm Tek Tek şarkısıyla üçüncü sırada bulunduğu listenin yedinci sırasında Manga, We Could Be The Same adlı şarkısıyla yer aldı.

Manga grubu 2010 yılında katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda 170 puan alarak ikinci olmuştu.

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