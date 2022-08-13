Hadise eş anlamlısı nedir? Hadisenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hadise, isim türünde bir sözcüktür. Arapça kökenlidir. Hadise eş anlamlısı olan kelime; olaydır. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde sıkça karşılaşılır. Atasözlerinde deyimlerde de yer alır.

Yaşanmış olan durumları, olayları anlatırken hadise kelimesi kullanılır. Gerçekleşmesi beklenen durumlar için de tercih edilebilir. Tek bir eş anlamlı kelimesi olsa da cümle içindeki kullanımlarına göre mecaz anlamlar içerebilir.

Hadise kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu hadise kelimesi için isim türünde bir tanım yapar. Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

Olay.

Örnek cümle:

"Bir gece evvelki hadiseyi unutmak mümkün müydü? (Peyami Safa)"

Türk Dil Kurumu yayınlarına göre hadise kelimesi ülkemizdeki farklı bölgelerde farklı şekillerde de kullanılır. Örnek olarak Erzurum ilinde olay anlamına gelen hadise kelimesi hedise olarak telaffuz edilir.

Hadise kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Hadisenin eş anlamlısı olan tek kelime olay kelimesidir. Ancak özellikle halk arasındaki kullanımında başka şekillerde de yer alabilir.

Başka kelimeler ile birleşerek yeni anlamlı kelimeler de türetebilirler. Bu duruma örnek kullanım şudur:

Hadise çıkartmak: Olay çıkartmak, bir soruna sebep olmak, kötü bir olayı başlatmak.

Örnek cümle:

"Gürültü etmeden, iz bırakmadan, hadise çıkartmadan çalışıyorlar, arılar gibi. (Esat Mahmut Karakurt)"

Hadisenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Hadise eş anlamlısı olan kelime ve hadise kullanılarak kurulan birkaç cümle örneği şu şekildedir: