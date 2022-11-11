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Hadise Galatasaray'ın yıldız futbolcusuyla yemekte! 40 milyon TL'ye yalı sorusuna bomba yanıt

11.11.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra yeniden Rıza Sarraf ile anılmaya başlayan Hadise'nin Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı aldığı konuşuluyordu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katherine Kerkhofs ile yemekte görüntülenen Hadise sorulara bomba bir yanıt verdi.

Hadise Galatasaray'ın yıldız futbolcusuyla yemekte! 40 milyon TL'ye yalı sorusuna bomba yanıt

Mehmet Dinçerler boşanmasından beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise son olarak, kardeşi Derya Açıkgöz, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katherine Kerkhofs ile önceki akşam yemek yedi.

Çıkışta flaşların patlaması ile dağılan gruptan Mertens ve eşi kendilerini bekleyen araca bindi. Hadise ise sorulara kaçamak cevaplar verdi.

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40 MİLYON TL'LİK YALI

Hadise, Sabah'ta yer alan habere göre; Yeniköy'de 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı ve yakında taşınacağı haberleriyle ilgili soruya "Yeni evim hayırlı olsun bana. O kadarını söyleyeyim. Şimdi saat çok geç oldu. Bu saatte konuşmayalım" diye cevap verdi.

Hadise, düğün hediyesi olarak aldığı ve replika olduğu ortaya çıkan yüzükle ilgili soruyu da "Öpüyorum sizi, iyi geceler" diyerek cevapsız bıraktı.


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